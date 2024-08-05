Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Бригады ВСУ стачиваются без резервов. Враг проходит все дальше» – Бутусов

«Бригады ВСУ стачиваются без резервов. Враг проходит все дальше» – Бутусов

ВСУ крайне нерационально используют резервы, придерживая их до тех пор, пока подразделения на переднем крае полностью не потеряют боеспособность Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире своего видеоблога заявил главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор», украинский военный обозреватель Юрий Бутусов.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Надо назначить его главкомом.
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21 час.
Юрий Золотарев
Так БЫЛО, так БУДЕТ! Россию лучше не злить - чтО, до сих пор кто-то этого не понял?
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18 час.

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