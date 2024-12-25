Вырастет цена билета на калужские электрички

С нового года тариф составит 36 рублей за одну тарифную зону (10 километров), против 34 рублей сейчас Согласно опубликованному приказу министра конкурентной политики Калужской области Николая Владимирова, с 1 января увеличивается тариф за проезд пассажиров по железной дороге для Центральной пригородной пассажирской компании.