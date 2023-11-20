Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

184 подписчика

В Нижнем Новгороде открылся арт-объект, посвященный единству народов России

В Нижнем Новгороде открылся арт-объект, посвященный единству народов России

Удмурты, татары, осетины, дагестанцы, башкиры, чеченцы, чуваши, калмыки, кабардино-балкары и марийцы — флаги этих народов изобразили на арт-объекте с символичной фразой «Единство народов — несокрушимая крепость».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх