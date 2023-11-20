В Нижнем Новгороде открылся арт-объект, посвященный единству народов России

Удмурты, татары, осетины, дагестанцы, башкиры, чеченцы, чуваши, калмыки, кабардино-балкары и марийцы — флаги этих народов изобразили на арт-объекте с символичной фразой «Единство народов — несокрушимая крепость».
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