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Царьград

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Протестующие сорвали выступление главы Минфина США Скотта Бессента

Протестующие сорвали выступление главы Минфина США Скотта Бессента

На заседании финансового комитета Конгресса США активисты сорвали выступление главы Минфина Скотта Бессента.

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