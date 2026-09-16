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Царьград

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Симоньян сочла важным согласовать с бывшим мужем личные эпизоды в книге

Симоньян сочла важным согласовать с бывшим мужем личные эпизоды в книге

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как согласовывала с бывшим гражданским мужем упоминание их отношений в своей новой книге.

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