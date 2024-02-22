Более 23 тысяч школьников в Москве поучаствовали в XXXV Математическом празднике

Свыше 23 тысяч учеников шестых и седьмых классов стали участниками XXXV Математического праздника. Его главной площадкой стал Московский государственный университет имени Ломоносова, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
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