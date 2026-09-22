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Газета.ру

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Премьер Синкявичюс пообещал, что Литва вступит в бой в случае "нападения" России

Премьер Синкявичюс пообещал, что Литва вступит в бой в случае "нападения" России

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что в случае нападения его страна «даст отпор» и «вступит в бой».

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