В Молдавии задержали подозреваемых в мошенничестве с продажей машин и дронов для ВСУ

Киевская городская прокуратура сообщила о задержании на территории Молдавии членов двух семей из Одессы, которые подозреваются в мошенничестве с продажей дронов и машин для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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