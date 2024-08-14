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В Молдавии задержали подозреваемых в мошенничестве с продажей машин и дронов для ВСУ

В Молдавии задержали подозреваемых в мошенничестве с продажей машин и дронов для ВСУ

Киевская городская прокуратура сообщила о задержании на территории Молдавии членов двух семей из Одессы, которые подозреваются в мошенничестве с продажей дронов и машин для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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