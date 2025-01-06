Владимир Головатюк: "При власти PAS внешний долг Молдовы вырос на 62%" 

Молдова в январе-сентябре 2024 года получила из-за рубежа кредиты на сумму $732 млн, в том числе правительство - $428 млн, коммерческие банки - $22 млн, экономические агенты, включая коммерческие кредиты - $283 млн.
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