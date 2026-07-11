Статья NYT о новом самолете Трампа стала причиной вызова журналистов в суд

Ряд сотрудников редакции The New York Times были вызваны в суд после публикации материала, посвященного вопросам безопасности нового президентского самолета Air Force One, который был подарен президенту США Дональду Трампу от Катара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии