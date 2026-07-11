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Аргументы и Факты

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Статья NYT о новом самолете Трампа стала причиной вызова журналистов в суд

Статья NYT о новом самолете Трампа стала причиной вызова журналистов в суд

Ряд сотрудников редакции The New York Times были вызваны в суд после публикации материала, посвященного вопросам безопасности нового президентского самолета Air Force One, который был подарен президенту США Дональду Трампу от Катара.

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