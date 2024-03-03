Рекордсмен книги Гиннесса провел масштабный марафон по бегу в Жанаозене

Марафон был организован Мангистауским областным управлением физической культуры и спорта при поддержке спонсоров и известного спортсмена страны, рекордсмена Книги Гиннесса Сергея Цырульникова в рамках проекта «100 сел».
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