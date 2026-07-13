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Русская весна

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ФСБ предотвратили атаку врага на российские военные аэродромы (ВИДЕО)

ФСБ предотвратили атаку врага на российские военные аэродромы (ВИДЕО)

В ФСБ сообщили об успешной спецоперации, которая позволила предотвратить атаку врага по военным аэродромам РФ с применением FPV-дронов.

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