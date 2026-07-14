За фасадом дворянской чести: личный взгляд на драму выбора в «Истории его служанки»

Когда я погружаюсь в атмосферу Москвы начала XIX века, которую воссоздают создатели исторической мелодрамы «История его служанки», меня не покидает ощущение, что все мы до сих пор живем в плену тех же самых страхов и надежд.
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