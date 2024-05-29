На городском вокзале Зеленоград — Крюково появился еще один переход — Собянин

Мэр рассказал о развитии транспортной системы в Зеленограде В своем телеграм-канале мэр Москвы, Сергей Собянин, сообщил о запуске нового подземного перехода, соединяющего станции Московского городского вокзала в Зеленограде и Крюково через улицу Ленина.