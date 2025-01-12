Судья Дингерт – хавбеку «Хоффенхайма» Штаху: «Ты дурак?!» Глава немецких судей назвал выбор слов «сомнительным», но отметил, что «четкое заявление было необходимо»

Вчера «Хоффенхаймом» играл с «Вольфсбургом» (0:1) в 16-м туре чемпионата Германии. После обсуждения углового удара судья Кристиан Дингерт накричал на Штаха, сделав жест в его сторону: «Ты что, дурак?!» Как пишет Bild, никаких жалоб от «Хоффенхайма» по поводу ситуации во время игры не поступало.