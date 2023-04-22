Хакеры взломали аккаунт москвички на AliExpress и заказали флаги Украины и собачий ошейник

Москвичка обратилась в полицию и заявила, что неизвестные взломали ее аккаунт на AliExpress. Злоумышленники заказали через учетную запись девушки несколько украинских флагов, собачий ошейник и серебряный браслет, передает Telegram-канал SHOT.
Москвичка обратилась в полицию и заявила, что неизвестные взломали ее аккаунт на AliExpress. Злоумышленники заказали через учетную запись девушки несколько украинских флагов, собачий ошейник и серебряный браслет, передает Telegram-канал SHOT.
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