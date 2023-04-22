Нью Информ

1 363 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ал Ст
    Баранец это выживший из ума пенсионер с манерами пьяного прапораБаранец: Т-14 «Ар...
  • Александр Киевская Русь
    Многие женщины ведутся на внешность, не осознавая примитивности  психики мужчины и на его образование.     Умная женщ...Житель Марий Эл п...
  • Михаил Федоров
    Самого его надо на электрический стул с малым током, что бы помучился, скотина.Житель Марий Эл п...

Хакеры взломали аккаунт москвички на AliExpress и заказали флаги Украины и собачий ошейник

Хакеры взломали аккаунт москвички на AliExpress и заказали флаги Украины и собачий ошейник

Москвичка обратилась в полицию и заявила, что неизвестные взломали ее аккаунт на AliExpress. Злоумышленники заказали через учетную запись девушки несколько украинских флагов, собачий ошейник и серебряный браслет, передает Telegram-канал SHOT.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх