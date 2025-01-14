Челябинцы массово трут новую скульптуру в центре города: принесет удачу в любви

ЧЕЛЯБИНСК, 14 января, ФедералПресс. У челябинцев и гостей города появилась новая примета. Считается, что если потереть пятилистный цветок сирени на скульптуре «Влюбленные» на набережной реки Миасс, то повезет в любви.
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