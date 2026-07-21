Россияне описали Сербию словами «ощущается откатом лет на пятнадцать назад»

Переехавшие в Сербию россияне описали страну словами «ощущается откатом лет на пятнадцать назад». Их впечатлениями поделилась путешественница Елена Лисейкина в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».
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