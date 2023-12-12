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Журнал о бизнесе и инвестициях

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NYT узнала о поисках в США новой стратегии для Украины в противостоянии с Россией

США пытаются разработать для Украины новую стратегию в противостоянии с Россией, узнала NYT. В Вашингтоне, по данным издания, пытаются убедить Украину окопаться на текущих позициях и наращивать производство и запасы вооружений, чтобы заставить Москву задуматься о переговорах.

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