NYT узнала о поисках в США новой стратегии для Украины в противостоянии с Россией

США пытаются разработать для Украины новую стратегию в противостоянии с Россией, узнала NYT. В Вашингтоне, по данным издания, пытаются убедить Украину окопаться на текущих позициях и наращивать производство и запасы вооружений, чтобы заставить Москву задуматься о переговорах.
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