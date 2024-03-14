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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Не надо придумывать новое украинство

Не надо придумывать новое украинство

Сейчас ведутся споры о том, что делать с образованием на новых (старых) российских территориях. Просто механически сохранить уже существующую систему и сеть школ и вузов никак не получится, равно как и завезти учителей из других областей, уволить все местные кадры и работать по единым программам, как ни в чем не бывало.

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Комментарии
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vagas Karlito
Грабли  снова в прихожей ставить,-  что бы потом шишки лечить,- это уже нонсенс! Те кто вырастут сами смогут если желание будет познакомится с литературой всяких там украинских писак! Но украинство должно сгинуть  с просторов России !))
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21 час.
Naum and Nina Dolgonosov
Я еврейка, живу в Израиле. старая- 87лет. родилась на Украине. училась в Русской школе. прекрасно владею русским и украинским языком, литературным, Такой преподавали в сельской школе Херсонской области. Конечно ,нужны здоровые национальные отношения и учителя. А прожила я до Израиля 50 лет во Львове., но в СССР.  И тогда все было нормально с Западенцами. Конечно, в городах. А когда Украина стала &quot; самостийной&quot;, село начало диктовать всем уклад жизни, ничего созидать не способны, вот и результат. Они только качали свои права, бегая на митинги на майданах.
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13 час.

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