Не надо придумывать новое украинство

Грабли снова в прихожей ставить,- что бы потом шишки лечить,- это уже нонсенс! Те кто вырастут сами смогут если желание будет познакомится с литературой всяких там украинских писак! Но украинство должно сгинуть с просторов России !))

Naum and Nina Dolgonosov

Я еврейка, живу в Израиле. старая- 87лет. родилась на Украине. училась в Русской школе. прекрасно владею русским и украинским языком, литературным, Такой преподавали в сельской школе Херсонской области. Конечно ,нужны здоровые национальные отношения и учителя. А прожила я до Израиля 50 лет во Львове., но в СССР. И тогда все было нормально с Западенцами. Конечно, в городах. А когда Украина стала " самостийной", село начало диктовать всем уклад жизни, ничего созидать не способны, вот и результат. Они только качали свои права, бегая на митинги на майданах.