Politico: Польша и Британия заключат пакт по сдерживанию России

Польша и Великобритания намерены заключить пакт, в котором будет себя пункт по сдерживанию России. Договор должен быть подписан во время визита премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера в Варшаву, сообщает журнал Politico.
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