В Сочи завершили расследование дела о падении воздушного шара с семейной парой и двумя детьми

Аэростат приземлился на ветки деревьев в районе Семиглавой горы, никто не пострадал.Семейное путешествие на тепловом аэростате, едва не обернувшееся трагедией, произошло 21 января 2023 года в селе Солохаул.
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