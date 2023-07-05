Покупавшего спутниковую связь для ВСУ арестовали за госизмену на Урале

В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в госизмене мужчину, который переводил ВСУ деньги на покупку оборудования спутниковой связи, предназначенного для передачи координат расположения ВС РФ, сообщает пресс-служба ФСБ по Свердловской области.