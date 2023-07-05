РЕН ТВ

195 212 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    "Экс-советник Кучмы заявил, что Зеленский будет наступать любой ценой"       Конечно Зеленский будет наступать, иначе...Экс-советник Кучм...
  • Grandad
    А если так:российскую гражданку, имеющую израильское гражданство? Или тогда надо и нам меры принимать?В Ираке похитили ...
  • лина любимцева
    У меня был знакомый ветеран ВОВ, который участвовал в Курской битве. Горел в танке. Чудом выжил, но все тело у него б...Великая Курская б...

Покупавшего спутниковую связь для ВСУ арестовали за госизмену на Урале

В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в госизмене мужчину, который переводил ВСУ деньги на покупку оборудования спутниковой связи, предназначенного для передачи координат расположения ВС РФ, сообщает пресс-служба ФСБ по Свердловской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх