Германский союз: каждый месяц теряется 15 тысяч рабочих мест

Экономика Германии ежемесячно теряет около 15 тысяч рабочих мест. Директор Германского промышленного союза Таня Гённер уверена в будущем отрасли благодаря внедрению искусственного интеллекта и инновациям, несмотря на конкуренцию Китая и рост долгов.