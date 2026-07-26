Германский союз: каждый месяц теряется 15 тысяч рабочих мест

Экономика Германии ежемесячно теряет около 15 тысяч рабочих мест. Директор Германского промышленного союза Таня Гённер уверена в будущем отрасли благодаря внедрению искусственного интеллекта и инновациям, несмотря на конкуренцию Китая и рост долгов.
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