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Царьград

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Германский союз: каждый месяц теряется 15 тысяч рабочих мест

Германский союз: каждый месяц теряется 15 тысяч рабочих мест

Экономика Германии ежемесячно теряет около 15 тысяч рабочих мест. Директор Германского промышленного союза Таня Гённер уверена в будущем отрасли благодаря внедрению искусственного интеллекта и инновациям, несмотря на конкуренцию Китая и рост долгов.

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