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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Сан-Хосе» о новом главном тренере Ворсофски: «Он будет отличным учителем для молодых игроков, которые к нам придут»

36-летний специалист в течение двух предыдущих сезонов входил в тренерский штаб Дэвида Куинна в качестве одного из ассистентов.

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