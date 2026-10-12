🚨 Мотоциклист погиб после наезда на ограждение в Ленинском районе 11 октября около 17:00 в районе авторазвязки к Крымскому мосту 51-летний водитель мотоцикла BMW наехал на металлическое барьерное ограждение.
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