Почему Киркоров отправил детей за границу

Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Король российской эстрады привык быть в центре внимания, правда, Филипп Киркоров нередко вызывает целый шквал критики в свой адрес, но ему не привыкать быть в центре внимания независимо от того, будет оно со знаком «+» или «-».

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