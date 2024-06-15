Почему Киркоров отправил детей за границу

Король российской эстрады привык быть в центре внимания, правда, Филипп Киркоров нередко вызывает целый шквал критики в свой адрес, но ему не привыкать быть в центре внимания независимо от того, будет оно со знаком «+» или «-».
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