Псковские инспекторы спецроты ДПС оперативно помогли беременной женщине

Экипаж отдельной специализированной роты ДПС Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области нёс службу на 337‑м километре автодороги Р‑23 Островского муниципального округа Псковской области, когда к ним обратился встревоженный водитель с просьбой помочь ему оперативно добраться до перинатального центра города Пскова, так как в салоне автомобиля находилась беременная супруга.