«У Світлому вбиті всі побратими»: За несколько дней в поселке уничтожена 25-я ОДШБр ВСУ, сбежать удалось единицам

Юрий Ильинов

Перехват свели к нулю: «летучие убийцы» X-35 заставят РЭБ ошибаться Новая тактика применения дозвуковых ракет X-35 стала находкой для преодоления РЭБ. Системам ПВО оставили лишь секунды на ответную реакцию. Береговой ракетный комплекс «Бал» изменил представление о способах обходить РЭБ. Появилась новая тактика использования ракет X-35, основанная на предельно низком полёте и уклонении от радиолокации. Это позволяет боеприпасам дольше оставаться невидимыми для радаров противника. Расчётам ПВО не остаётся времени на ответ. Основу системы составляют ракеты X-35 различных модификаций. После старта они опускаются к самой воде — всего на 3–5 метров. Летят снаряды огибая рельеф и используя отражения от поверхности. Из-за этого средства обнаружения засекают их значительно позже, чем высоколетящие цели. Ключевая особенность X-35 — согласованная атака с разных направлений. Группа ракет одновременно выходит на цель, распределяя её между собой. Такой приём перегружает информационные каналы систем перехвата и парализует их работу. «Несмотря на дозвуковую скорость, X-35 компенсирует её сочетанием скрытности, малой высоты полёта и сложной схемы захода на цель», – поясняет портал www1.ru. Отметим, в России находят неожиданные решения для перехвата дронов. Ан-2 превратили в угрозу БПЛА.