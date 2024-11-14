Остров Пасхи: географическое расположение и принадлежность к стране Юлия ЧелкановаОстров Пасхи, известный своими загадочными моаи и уникальной культурой, представляет собой один из самых удаленных уголков планеты.
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