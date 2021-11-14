Хватит её хоронить! Высшая наука в России возродилась и выбилась в мировые лидеры, но почему это предпочитают не замечать?

Россия входит в топ-10 стран по объёмам затрат на науку и исследования. Но нередко мы наблюдаем, что в аналитических материалах и докладах мировых аналитических центров в качестве факта отмечается «хроническое недофинансирование российской науки».
Россия входит в топ-10 стран по объёмам затрат на науку и исследования. Но нередко мы наблюдаем, что в аналитических материалах и докладах мировых аналитических центров в качестве факта отмечается «хроническое недофинансирование российской науки».
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