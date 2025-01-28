Младший лейтенант Синицын уничтожил несколько машин с боевиками ВСУ

Минобороны РФ Расчет гаубичной батареи под руководством младшего лейтенанта Данилы Синицына уничтожил несколько автомобилей и многочисленную группу пехоты ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
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