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Младший лейтенант Синицын уничтожил несколько машин с боевиками ВСУ

Младший лейтенант Синицын уничтожил несколько машин с боевиками ВСУ

Минобороны РФ Расчет гаубичной батареи под руководством младшего лейтенанта Данилы Синицына уничтожил несколько автомобилей и многочисленную группу пехоты ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

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Комментарии
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Амара Карпова
ГЕРОЙ👍❤️Храни Тебя БОГ👊🙏🙏🙏
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