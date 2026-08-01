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Татар-информ

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Авиашоу и военная техника: В Казани стартовал праздник «Я выбираю небо»

Авиашоу и военная техника: В Казани стартовал праздник «Я выбираю небо»

В Казани на площадке рядом с центром семьи «Казан» стартовал праздник «Я выбираю небо». Жителей и гостей столицы Татарстана ждёт большое авиашоу, которое начнется в 15:00, а пока можно ознакомиться с наземными активностями.

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