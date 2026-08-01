Авиашоу и военная техника: В Казани стартовал праздник «Я выбираю небо»

В Казани на площадке рядом с центром семьи «Казан» стартовал праздник «Я выбираю небо». Жителей и гостей столицы Татарстана ждёт большое авиашоу, которое начнется в 15:00, а пока можно ознакомиться с наземными активностями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии