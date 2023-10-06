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Подробности ЧП в нижегородском Кремле: женщина кричала «Помогите!»

Подробности ЧП в нижегородском Кремле: женщина кричала «Помогите!»

Стали известны подробности инцидента в нижегородском Кремле, где сегодня получила ранение женщина. ЧП случилось возле собора Архангела Михаила около 12.

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