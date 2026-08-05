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Токио проводит милитаризацию в стиле аниме: новая Белая книга по обороне

Токио проводит милитаризацию в стиле аниме: новая Белая книга по обороне

В Японии 4 августа правительство утвердило ежегодную Белую книгу по обороне. Документ стал первым для кабинета премьер-министра Санаэ Такаити, придерживающейся правого курса, и восьмым за эпоху Рэйва, которая отсчитывается с 1 мая 2019 года, когда на престол взошел император Нарухито.

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