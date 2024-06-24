ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Как спортсменка выбросила пьяное быдло из маршрутки

Как спортсменка выбросила пьяное быдло из маршрутки

Довелось мне сегодня в маршрутке проехаться. За руль не села, мне плоховато было, такси в праздник нарасхват и цены сильно задрали, ждала одно 40 минут, заказ отменила, второе - около получаса, тоже отменила, пошла на остановку.

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