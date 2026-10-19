Сердечно-сосудистые заболевания у женщин могут проявляться не так, как принято считать. Вместо очевидных признаков иногда появляются менее специфичные жалобы, которые легко принять за последствия напряженного графика или недостатка отдыха.
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