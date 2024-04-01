Рианна снялась в новом образе в рекламной кампании Savage x Fenty

Рианна опубликовала в инстаграме* фотографии из нового кампейна Savage x Fenty. Певица позировала в нижнем белье и с новой причёской: недавно она поменяла имидж, чем вызвала бурную реакцию поклонников: многие решили, что она или готовится к выходу нового альбома, или беременна в третий раз.