Жарим куриные бедра по принципу цыпленка-тапака. По другому потом больше не захотите

При жарке под прессом куриные окорочка становятся особенно хрустящими снаружи и сочными внутри. Готовить будем без сложных маринадов и лишних добавок: добиться лучшего вкуса будет легче при помощи соли, перца, масла и правильной техники жарки.
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