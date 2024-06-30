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CNN: Запад опасается, что РФ посеет раздор в США при выходе Байдена из гонки

CNN: Запад опасается, что РФ посеет раздор в США при выходе Байдена из гонки

Союзники США из НАТО и Евросоюза выражают опасения по поводу возможного использования Россией и Китаем ситуации, где Джо Байден может быть исключен из президентской гонки, для разжигания конфликтов в Вашингтоне.

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