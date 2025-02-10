Приехав на работу, девушка услышала жалобный плач в офисе. Вскоре она нашла двух одиноких малышей

Работница почтовой службы, Дениз Ваттиат, не ожидала, что по приходе на работу ее ждет встреча с маленьким бродячим котенком… Как-то раз по окончании зимнего шторма девушка приехала на работу в Парлин, штат Нью-Джерси, и услышала, что где-то за пределами ее офиса плачут котята.
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