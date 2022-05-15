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Это позволит кораблю «Союз МС» получить ещё одно колоссальное преимущество. Дмитрий Рогозин анонсировал максимально короткую схему полета к МКС

Это позволит кораблю «Союз МС» получить ещё одно колоссальное преимущество. Дмитрий Рогозин анонсировал максимально короткую схему полета к МКС

«Роскосмос» собирается впервые отправить грузовой корабль «Прогресс» по максимально короткой одновитковой схеме полета к Международной космической станции осенью 2022 года.

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