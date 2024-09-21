Депутат ГД Картаполов: осенний призыв-2024 пройдет по прежним правилам

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что предстоящий осенний призыв, который начинается 1 октября, будет проводиться по прежним правилам, и повестки будут доставляться в бумажном виде.
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