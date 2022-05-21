Первый советский пылесос — как он выглядел?

Первый советский бытовой пылесос выпускался с 1935 года на ярославском заводе «Красный маяк». Но уже в конце 1930-х завод перепрофилировали на производство вибраторов для уплотнения бетона — задачи строительства Беломор-сайта, различных ГЭС и прочих крупных объектов индустриализации оказались актуальнее бытовых нужд.