Новые спортивные объекты для хоккея и воркаута построены в Уссурийском городском округе

В Уссурийском городском округе общественная комиссия проверила качество работ на четырех новых спортивных объектах: хоккейной коробке и трех воркаут-зонах.
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