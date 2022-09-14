Новые спортивные объекты для хоккея и воркаута построены в Уссурийском городском округе

Новые спортивные объекты для хоккея и воркаута построены в Уссурийском городском округе

В Уссурийском городском округе общественная комиссия проверила качество работ на четырех новых спортивных объектах: хоккейной коробке и трех воркаут-зонах.

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