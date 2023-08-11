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«Каролина» подписала Калеба Джонса на год и 775 тысяч долларов

Зарплата 26-летнего игрока составит 775 тысяч долларов.  Американец провел 2 предыдущих сезона в «Чикаго», где выступал вместе со своим братом Сетом.

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