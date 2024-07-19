Бывшего замглавы Барнаула Шеломенцева будут судить за взяточничество и отмывание

Экс-чиновник обвиняется в трех преступлениях Бывший заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев предстанет перед судом по обвинению в совершении ряда коррупционных преступлений, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии