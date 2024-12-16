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Царьград

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В Великобритании сотрудница полиции оказалась в тюрьме из-за любви к преступнику

В Великобритании сотрудница полиции оказалась в тюрьме из-за любви к преступнику

Женщина несколько лет незаконно помогала ему избавиться в самых разных вопросах.Сотрудница британской полиции на протяжении четырёх лет помогала мужчине с судимостью, из-за чего сама оказалась за решёткой.

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