В Великобритании сотрудница полиции оказалась в тюрьме из-за любви к преступнику

Женщина несколько лет незаконно помогала ему избавиться в самых разных вопросах.Сотрудница британской полиции на протяжении четырёх лет помогала мужчине с судимостью, из-за чего сама оказалась за решёткой.
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