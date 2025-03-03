CNN узнал об ускоренных темпах подготовки встречи Путина и Трампа

Подготовка к саммиту Трампа и Путина ускорилась, сообщил CNN. Американский телеканал, кроме того, отметил, что второй раунд переговоров между США и Россией по поводу восстановления отношений может состоятся в ближайшее время .
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