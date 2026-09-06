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ФедералПресс

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В Кремле сказали, что будет с тигром, который вышел к Путину в Приморье

В Кремле сказали, что будет с тигром, который вышел к Путину в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября, ФедералПресс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, какие поручения дал Владимир Путин по тигру, с которым встретился в Приморье.

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